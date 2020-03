Insolita segnalazione quella twittata dalla Polizia cantonale quest’oggi verso le 13. A causa infatti di «cervi a spasso sull’autostrada A2» si sono registrati disagi al traffico in entrambe le direzioni, con chiusure temporanee tra Lugano Sud e Lugano Nord. IL traffico è stato normalizzato in una decina di minuti. Alle 13 di un normale martedì di qualche mese fa una scena del genere in Ticino sarebbe stata difficile da immaginare.