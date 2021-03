In tempi di pandemia, si sa, le partite si giocano a porte chiuse. E gli ultras, quindi, devono starsene a casa sul divano. Davanti alla televisione. Alcuni, diversi invero, fra i sostenitori più caldi dello Zurigo però devono aver fatto un ragionamento diverso. Chissà, forse il bel tempo o forse la voglia di calcio o chissà cos’altro ancora. Fatto sta che davanti all’albergo dove alloggia la squadra zurighese in vista della partita di oggi contro il Lugano si è creato un maxi assembramento di tifosi. Con tutte le conseguenze del caso per il traffico.