«Che emozione girare per le strade di Lugano, qua dove venivo a trovare il mio papà: ci sono un sacco di luoghi che mi ricordano il mio papà». Lo dice Michelle Hunziker in un video pubblicato su Instagram. La showgirl questa mattina ha fatto tappa sul Ceresio, dopo che negli scorsi giorni è stata impegnata in un tour tutto elvetico per Svizzera Turismo, di cui è nuova ambasciatrice per l’Italia. «Oggi facciamo un tour speciale ticinese», ha spiegato Michelle, aggiungendo: «È l’ultima tappa di questo bellissimo tour svizzero che ho fatto in questi giorni». Un viaggio alla riscoperta della Confederazione nel segno della sostenibilità, grazie al progetto «Swisstainable». La showgirl, dopo Lugano, ha visitato i castelli medievali di Bellinzona, per poi spostarsi a Mendrisio, dove si è concessa un pranzo al Grotto Grassi di Tremona, «il piu antico di tutto il Ticino». In mattinata Michelle ha incontrato il consigliere di Stato Christian Vitta, Simone Patelli e Angelo Trotta, rispettivamente presidente e direttore di Ticino Turismo.