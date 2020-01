«Cosa apprezza del suo quartiere?». «Come giudica il suo alloggio? Piccolo, grande, troppo caro o adeguato alle sue esigenze?». «Acquista gli alimentari in centro, nei centri commerciali o nei piccoli negozi di quartiere?». «Quali dovrebbero essere le priorità nella Lugano del futuro»? Sono solo alcune delle domande del sondaggio promosso dal Municipio di Lugano (accessibile da questo link: www.lugano.ch) e che serve a raccogliere il maggior numero possibile di opinioni su quella che dovrebbe essere la città del futuro. Già perché il 2020 sarà l’anno in cui verrà elaborato il Piano direttore comunale: lo strumento pianficatorio che poi permetterà a Lugano - e ai quartieri entrati a far parte di essa dopo le aggregazioni - di svilupparsi in modo coordinato e moderno. Il sondaggio serve appunto a coinvolgere la popolazione e l’analisi delle risposte affiancherà il lavoro degli esperti chiamati poi a elaborare il documento.

Tastare il polso dei cittadini

Per disegnare la città del futuro però (e correggere gli errori della città del presente) occorre avere un’idea abbastanza chiara delle aspettative di chi la abita. Iniziando dall’oggi. Sapere per esempio cosa si apprezza della Lugano del 2020 e cosa invece non piace. Quel che c’è da salvare e quel che si può abbandonare. Una buona base di partenza per disegnare la Lugano del 2040 o addirittura del 2060.

Lungolago e grandi progetti

La rivalorizzazione del lungolago per esempio è stata uno dei grandi temi del 2019. Quanto è sentito questo tema tra la popolazione? È davvero una priorità? Il sondaggio permetterà di capirlo. Lo stesso vale per i grandi progetti. Ora come ora il Municipio sembra aver dato precedenza al polo sportivo e al polo turistico di Campo Marzio.

Ma i cittadini la pensano allo stesso modo? Che importanza e urgenza danno agli altri (al comparto stazione, al campus USI/SUPSI, alla riqualificazione del Cassarate, alla funicolare degli Angioli, al Parco Viarno, alla riprogettazione dell’area della Pensilina di Botta o alla nuova piazza di Molino Nuovo)?

Verde, movida e negozi

Importante sapere per esempio se i luganesi - ma non solo loro - si aspettano una cura superiore degli spazi urbani e una maggior presenza di spazi verdi, oppure se vorrebbero una città più viva (con più movida e negozi). O entrambe le cose. Oppure ancora vorrebbero una città più verde nei quartieri periferici e più «città» in centro.

Aperto anche a i non residenti

Il sondaggio non è riservato unicamente ai luganesi, ma è aperto anche a chi a Lugano lavora e a chi abita fuori. Perché alla fine la città è di tutti, ed è importante anche raccogliere pareri esterni (di chi la conosce ma, per un motivo o per l’altro, ha deciso di non viverci; oppure ci ha vissuto e poi ha deciso di andar via).

Un focus sui quartieri

Tra abitanti di Lugano ed «esterni» il questionario diverge soprattutto sulla questione quartieri. Ai luganesi viene infatti chiesto di dare una valutazione del proprio rione e capire le loro aspettative. Dalle risposte si potrà cioè capire se a Lugano c’è ancora tanta «quartierite» (così la definì l’ex sindaco Giorgio Giudici) oppure no. Se gli anni trascorsi dalle aggregazioni hanno «plasmato» gli abitanti dei nuovi quartieri, trasformandoli in luganesi al 100% oppure se c’è ancora voglia di notare differenze e caratteristiche, magari accentuandole e valorizzandole.

Trasporti e mobilità

E in una città che da anni si lamenta per il traffico (e per il PVP) e la mobilità il sondaggio tenta anche di capire le modalità di spostamento dei suoi abitanti. In una domanda viene per esempio chiesto quanto è importante l’accessibilità del proprio quartiere attraverso i mezzi privati, e in un’altra si domanda agli utenti se nel futuro di Lugano vedono la necessità di veicoli a guida autonoma. Poi chiaramente non mancano le domande sull’ambiente, tema sempre più sentito negli ultimi anni.

Attenzione anche alle aziende

Ci sono poi specifiche domande riguardanti le aziende. Viene chiesto agli utenti per esempio come giudicano gli uffici in cui lavorano e se, a loro modo di vedere, l’offerta risponde alle necessità della loro azienda.

