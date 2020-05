Che ne sarà del posto di polizia (della Cantonale) ad Agno, vicino all’aeroporto? La struttura è stata chiusa - come altri posti secondari in Ticino - a causa del coronavirus, ma in paese c’è chi si dice convinto che non riaprirà più. Voci piuttosto ben informate ci confermano che il destino degli uffici della polizia erano in bilico già prima dello scoppiare della pandemia e che una decisione sul mantenimento della struttura sarebbe stata presa a dipendenza del risultato della votazione popolare sul destino dell’aeroporto. Votazione che, come noto, non si terrà più visto che i vertici di Lugano Aiport hanno deciso di liquidare la società e preparare la cessione dello scalo ai privati. Ma quanto c’è di vero? Agno resterà senza questo servizio? L’ufficio stampa della polizia ci conferma che una decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma tra le righe si deduce anche la possibilità di uno smantellamento definitivo (o di un eventuale spostamento del servizio). «Attualmente il posto di Agno, come altri posti secondari del cantone, è chiuso per ragioni legate alla Covid-19», ci è stato spiegato. «È ancora prematuro esprimerci sul suo futuro anche perché molto dipenderà dai progetti in corso relativi allo sviluppo dell’aeroporto. Il pattugliamento del territorio è comunque sempre garantito dalla cantonale».