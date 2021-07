Abitudini difficili da cambiare. Fino al 26 marzo in quel punto c’era un passaggio a livello e automobili e pedoni sapevano che, quando la barriera era alzata, potevano attraversare i binari in tutta sicurezza, visto che i treni venivano bloccati da un semaforo. Ora il passaggio a livello non c’è più, ma i pedoni continuano ad attraversare le rotaie per passare da via Basilea a via Maraini. Un problema tra l’altro sollevato negli scorsi giorni da don Emanuele Di Marco (che aveva contato ben 17 persone attraversare i binari in 10 minuti) in un messaggio su Facebook. La situazione è nota alle FFS, che hanno deciso di prendere provvedimenti.

La Polizia dei trasporti è stata informata e nell’area sono stati intensificati i controlli. I pedoni vengono invitati a usare il sottopassaggio della stazione....