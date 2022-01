Chi vuole la spiaggia e chi due gradonate

Proprio tre anni fa, invitato dal Municipio a tenere il discorso di Capodanno, il linguista Alessio Petralli sorprese tutti proponendo la creazione di una lunga spiaggia, simile alla Croisette di Cannes, tra il LAC e Rivetta Tell. La proposta scatenò la fantasia di moltissimi luganesi che ci videro il modo perfetto per caratterizzare la città e permettere agli abitanti di «riappropriarsi» del lago. Ma c’è chi sollevò obiezioni di carattere tecnico e storico. Perché in quel punto il fondale del lago è decisamente instabile e perché il quai, realizzato tra il 1864 e il 1908, rappresenta un patrimonio ingegneristico che andrebbe conservato. Ma Petralli non ha mai mollato e, a tre anni di distanza, ieri sul Corriere del Ticino (nella sua rubrica Tra il dire e il fare), è tornato a battere il chiodo. Lo ha fatto illustrando un esempio di successo: la plage des Eaux-Vive di Ginevra. «In meno di tre anni e per un costo di circa cinquanta milioni è stata realizzata una spiaggia cittadina di grande successo per migliaia di persone, che fa la gioia di tanti ginevrini e di tanti turisti. Lo stesso si potrebbe fare a Lugano con un investimento minore, immaginando che la nuova spiaggia corra dal LAC verso Paradiso fino al Lido Riva Caccia per dare una botta di vita a un’anonima terra di passaggio, che al momento si limita a fare da placida, seppur trafficata, area di collegamento». Il linguista, rispetto a tre anni fa, posiziona la «Croisette» un po’ più a nord, tra il LAC e Riva Caccia. Un’area splendida, ma non frequentatissima. «Dal punto di vista tecnico - ci spiega Petralli - è fattibile. E portare lì gli inerti sarebbe semplice e conveniente, vista la vicinanza dell’uscita di Lugano Sud». Il linguista, che è anche direttore della Fondazione Möbius, ha perfino già in mente uno sponsor che potrebbe aiutare a finanziare l’opera: Swatch.



Bay-Swatch

In realtà, conferma Petralli, di contatti ufficiali con il gigante elvetico dell’orologeria non ce ne sono stati, ma c’è la convinzione che Nikolas Hayek Jr. potrebbe essere interessato ad offire il suo contributo in cambio di un «name sponsoring» (un po’ come accaduto alla Resega, che ora si chiama Cornèr Arena). La spiaggia, tra il serio e il faceto, potrebbe chiamarsi Bay-Swatch. «Sono convinto - spiega Petralli - che se il Municipio si mostrerà compatto, come per il Polo sportivo, la spiaggia potrà essere realizzata».



Il mandato di studi in parallelo

Ma quello di Petralli è destinato a rimanere un sogno? Lo abbiamo chiesto a Filippo Lombardi, municipale responsabile del Dicastero pianificazione, ambiente e mobilità. «C’è del buono nella sua proposta. Ha il pregio di facilitare l’incontro tra la città e il lago, mentre storicamente Lugano volta le spalle al Ceresio. Ed è un’intuizione che viene ripresa anche nel progetto LongLake, il prescelto tra i quattro mandati di studio in parallelo voluti per quell’area. Studio da cui il nostro dicastero sta riprendendo alcuni elementi pianificatori». Tra questi c’è l’idea di creare delle grandi gradonate che dalla strada scendono verso il lago. «Se ne potrebbero realizzare due: una davanti al Municipio e una vicino al LAC, creando poi anche sul lungolago delle zone di incontro. L’idea di Petralli di tornare a unire lago e città è buona e vorremmo realizzarla anche noi. In modo un po’ differente».