«Nella notte fra il 17 e il 18 agosto 1999 una mano ignota scriveva sui muri a lato della strada cantonale prima di un paese di una valle del Luganese: l’imputato è “lo stallone pedofilo” del paese. Allora l’imputato si era precipitato in polizia a sporgere querela, ma con gli occhi di oggi quella scritta era un grido d’allarme di un anonimo, forse persino di una vittima, per dire attenzione. O poteva essere una richiesta di aiuto inascoltata». È con queste parole che il procuratore Nicola Respini ha aperto la sua requisitoria nel processo a carico di un ticinese sull’ottantina che deve rispondere di un centinaio di atti sessuali con fanciulli ai danni di quattro vittime fra il 1994 e il 2019. «Oggi parliamo di quattro vittime – ha sottolineato Respini – ma agli atti abbiamo quasi cento verbali fatti a donne che fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta hanno viaggiato sull’autopostale che lui guidava per andare a scuola. Purtroppo per prescrizione tanto di quanto ci hanno detto non era più imputabile all’uomo. Donne che hanno descritto un viscido, che abbracciava in modo inopportuno e allungava le mani. Lo ha sempre fatto, non si è trattato di episodi».

E dopo quella scritta pubblica sul muro di paese, l’uomo non si è fermato. Fattosi una nuova famiglia, si è trovato in casa la figlia della nuova moglie. Quel che è seguito sono cinque anni di abusi alla giovane – fra il 2005 e il 2010. Abusi in crescendo per intensità e per frequenza, divenuti man mano quasi giornalieri. La giovane li ha quantificati in più di un centinaio (mentre l’imputato ne riconosce meno e su un periodo temporale minore). «Ogni occasione era buona per toccarla», ha detto il difensore della giovane, avvocato Emanuele Verda. «La giovane non si è trovata in un nido sicuro, ma nelle mani di un mostro senza remore e senza alcun ritegno», ha rincarato Respini.