Un 29.enne svizzero domiciliato nel Luganese è stato arrestato in quanto sospettato di aver preso parte a un importante traffico di hashish, tenendo in deposito nel suo appartamento alcune decine di chili dello stupefacente. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie di confine in una nota congiunta. L'uomo è stato fermato mercoledì scorso dalle Guardie di confine mentre si trovava alla guida di una vettura con targhe ticinesi in entrata in Svizzera dal valico di Brusino. Nell'auto è stato trovato del denaro di dubbia provenienza, che è stato sequestrato. La successiva perquisizione dell'appartamento da parte di agenti della Polizia cantonale, ha invece permesso di rinvenire la droga. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore generale Nicola Respini.