Il passaggio a livello della stazione di Lugano sarà chiuso definitivamente al traffico veicolare e pedonale a partire dal 26 marzo. L’aumento del traffico ferroviario sull’asse nord-sud a seguito dell’apertura della galleria di base del Monte Ceneri - scrivono in una nota la Città di Lugano, le FFS e il Dipartimento del territorio - non consente più tempi di apertura del passaggio a livello compatibili con il flusso viario fra via Maraini e via Basilea.

I motivi sono legati a ragioni di esercizio ferroviario e di sicurezza e la Città ha adattato di conseguenza la viabilità nel comparto. Il giorno della chiusura, le barriere mobili del passaggio saranno rimosse e al loro posto saranno installate delle barriere fisiche che ne impediranno l’attraversamento. In un secondo momento sarà posato il guardrail definitivo.

Come spiegato dalle FFS, tale chiusura è una conseguenza naturale e inevitabile della nuova politica svizzera dei trasporti, che ha l’obiettivo di accrescere l’offerta ferroviaria grazie a numerosi progetti di ampliamento della rete. In particolare, l’aumento del traffico ferroviario sull’asse nord-sud a seguito all’apertura della galleria di base del Monte Ceneri comporta il passaggio di un maggior numero di treni sulla linea in un minor tempo di successione tra un treno e l’altro. Ciò avrebbe come conseguenza la chiusura delle barriere per un tempo maggiore e una riduzione della frequenza di apertura, con ricadute non sostenibili sui transiti viari. I ritmi di apertura del passaggio a livello, infatti, non permetterebbero più di smaltire il traffico veicolare tra via Maraini e via Basilea: i lunghi tempi di attesa creerebbero colonne tali da bloccare il transito su via Maraini.

Alternative al passaggio a livello

Il passaggio a livello è oggi utilizzato da pedoni, ciclisti e veicoli. Dal 26 marzo la mobilità pedonale tra Loreto e il piazzale di Besso dovrà far capo al sottopasso situato nell'atrio della Stazione FFS. Nei pressi della scalinata Mimosa, sarà realizzato nel corso dell’anno un ascensore di collegamento al sottopasso pedonale principale della stazione. Il traffico veicolare proveniente da Loreto per recarsi a Besso dovrà invece usufruire del collegamento viario di via Riva - via Ponte Tresa - via Sorengo. Per favorire l'accessibilità veicolare interna al comparto residenziale della zona Tassino e alle attività alberghiere, via Basilea aprirà al transito a doppio senso con entrata da via Sorengo. Nei pressi dell’albergo Continental Parkhotel, sarà creata una rotonda provvisoria come piazza di giro. In prossimità del passaggio a livello, sui due lati, e in avvicinamento per chi arriva da Massagno e da Loreto è stata posata una segnaletica informativa.

Con il completamento degli interventi di riqualifica stradale e infrastrutturale di via Basilea, si chiuderà la prima fase delle opere preliminari per i lavori di sistemazione dell’area della stazione ferroviaria di Lugano. Le opere previste nella prossima tappa interesseranno l’area del piazzale di Besso.

