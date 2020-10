La decisione riguarderà circa 243 collaboratori in Spagna con la chiusura dello stabilimento nel settore automotive e 5 collaboratori nelle funzioni aziendali, mantenendo 76 dipendenti in vari ruoli e funzioni nella regione. Presso la sede di Bioggio, invece, il piano è la chiusura completa del sito produttivo che conta 106 collaboratori.

«Siamo consapevoli delle ripercussioni che questa riorganizzazione potrà avere sul personale e sulle comunità locali in entrambi i Paesi - prosegue la nota -. Per questo motivo stiamo comunicando e lavorando a stretto contatto con i dipendenti, nonché con tutte le autorità locali. Va sottolineato che questa riorganizzazione non è data dalle performance del personale nelle due sedi (Montcada e Bioggio). Si basa piuttosto sulle attuali circostanze economiche, sulla generale instabilità del mercato e sul drastico cambiamento dell’industria causato anche da un nuovo comportamento nel consumatore, guidato principalmente da tre aspetti, quali il maggior home office, migliori conoscenze in campo digitale e la recessione economica in quasi tutti i Paesi europei. Vorremmo tuttavia sottolineare che apprezziamo molto la dedizione e il lavoro offerto dai nostri collaboratori».