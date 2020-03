Chiudono tutti gli uffici diocesani, a seguito delle ultime decisioni delle autorità federali e cantonali. Oltre alle sedi di Palazzo vescovile e del Centro pastorale San Giuseppe, chiudono anche il Tribunale ecclesiastico, l’Archivio storico e la Biblioteca diocesana. In una nota la Curia informa che è garantito un picchetto per pratiche o comunicazioni urgenti (tel. 091 913 89 89, fax 091 913 89 90, mail: curiaugano@catt.ch/ cancelleria.lugano@catt.ch/ andrea.cavallini@catt.ch, o per posta CP 5382, 6901 Lugano).

Allegata alla comunicazione, anche il testo dell’omelia di mons. Valerio Lazzeri per la IV domenica di Quaresima. Il Vescovo ha sottolineato come nonostante le difficoltà di questi giorni «possiamo attraversare la fatica, non con supponenza ostentata né false sicurezze, ma come umili testimoni della gioia cristiana. La gioia possibile sempre, anche in tempi di coronavirus: la gioia di essere salvati!».