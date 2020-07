Chiusura del lungolago al traffico? Sì, ma non di giorno

Se l’iniziativa ha riscontrato un buon successo la sera, lo stesso non si può dire della giornata di domenica. «Senza auto la zona è più tranquilla - spiega Badaracco - ma, complice il caldo estivo, sulla strada nel corso della giornata non c’è quasi nessuno: la gente preferisce passeggiare sul quai all’ombra delle piante». E in effetti, tranne qualche ciclista, in pochi si sono avventurati sull’asfalto bollente per una passeggiata in pieno giorno. Insomma, non basta togliere il traffico da una strada per trasformarla in un percorso pedonale. «La spesa non vale l’impresa - continua il nostro interlocutore - e, d’accordo con la polizia, abbiamo deciso di chiudere più tardi e prevedere l’organizzazione di mercatini la sera». Tra sabato 1. Agosto e domenica 30, lo sbarramento domenicale non sarà più dal sabato sera alla domenica a mezzanotte, ma solo dalle 16 alle 23.30. Il test è però servito alla Città per riflettere sulle potenzialità delle domeniche senza auto sul lungolago tanto da pensare di riproporle in autunno, quando il clima è più fresco, e in concomitanza ad altre manifestazioni come la Festa d’Autunno. Da sabato prossimo sono inoltre previsti nuovi orari anche il giovedì ed il venerdì (dalle 20 a mezzanotte e mezza) e il sabato (dalle 18 a mezzanotte e mezza).