«Ci siamo battuti come leoni, accanto al CdA e alla direzione di Lugano Airport SA, per mantenere un aeroporto che era di utilità pubblica, ora chiediamo alla Città di Lugano e al Cantone di battersi per non lasciarci per strada». Così uno dei 72 dipendenti di LASA, che ha chiesto di restare anonimo, dopo l’annuncio della liquidazione della società. «Sia chiaro, - continua - non vogliamo un trattamento di favore, siamo consapevoli che tanta gente perde il lavoro ogni giorno e della maggior parte di loro non si sa nulla, ma chiediamo di essere ascoltati e che le autorità si assumano un obbligo morale nei nostri confronti. Siamo arrivati a questa situazione a causa di una serie lunghissima di sfortune e di errori. La beffa? Non essere arrivati alle urne a causa di un referendum lecito ma anche...