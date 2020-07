Le statue di Cristoforo Colombo rimosse a San Francisco, a Sacramento e in altre decine di città statunitensi. Quella di Churchill vandalizzata a Londra, quella di Montanelli imbrattata a Milano. Quella di David de Pury a Neuchâtel. La domanda ci è sorta spontanea: anche a Lugano ci sono statue controverse, che elogiano personaggi in grado di dividere l’opinione pubblica e che dunque rischiano di fare la fine di quelle citate poco sopra?

Una premessa è d’obbligo: in Ticino il concetto di statua tipo «mettiamo questo personaggio storico su un piedistallo» non era (e oggi lo è ancor meno) molto diffuso. Sarà per spirito democratico, sarà perché viviamo in uno Stato neutrale o perché nella nostra storia, perlomeno da dopo la battaglia di Marignano del 1515, non possiamo vantare grandi condottieri...