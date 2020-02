Incidente tra un'auto ed una bici a Caslano oggi, 22 febbraio, verso le 15. Avrebbe riportato ferite serie, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, il ciclista rimasto coinvolto nello scontro sulla strada Cantonale, all'altezza dell'intersezione con via Stazione. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di una Smart immatricolata in Ticino, che circolava proveniente da Agno ha svoltato a sinistra per accedere a via Stazione mentre in senso opposto stava sopraggiungendo il ciclista, proveniente da Ponte Tresa. Inevitabile il violento impatto che ha scaraventato lo sventurato a terra, dopo un volo di alcuni metri. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un'ora. Sul posto gli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.