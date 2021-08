Dati contabili inesatti allo scopo di ottenere finanziamenti e richieste di crediti COVID malgrado questi non fossero strettamente necessari. Soldi che, è stato accertato, almeno in parte sono stati utilizzati «per scopi estranei alla società « che gestiva. O meglio, «per migliorare la propria situazione economica». È con queste parole che, ieri, il presidente della Corte delle assise criminali Amos Pagnamenta ha condannato un 46.enne imprenditore italiano. La pena: 36 mesi di detenzione – sette da espiare, il resto sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni – oltre all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni. Truffa, amministrazione infedele aggravata, ripetuta falsità in documenti, infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, inosservanza delle norme legali sulla contabilità i reati per i quali è stato condannato. L’uomo – difeso dalla legale Fiammetta Marcellini – tra il 2018 e il 2020 ha in sostanza falsificato la contabilità della sua società – acquisita nel 2017 al prezzo di 10.000 franchi e attiva nel trading di materiale, in particolare plastica, ferro e caffé – per ottenere dei finanziamenti. Riuscendoci: il procuratore pubblico Daniele Galliano – che dopo un accordo con la difesa aveva chiesto la pena poi comminata dalla Corte – aveva infatti tracciato durante l’inchiesta due finanziamenti ottenuti abusivamente per un totale di quasi 1,5 milioni di euro. Soldi che il condannato ha usato per operare – ma gli affari sono andati male – e in parte per se stesso. Ma non è tutto. Il 46.enne, lo scorso anno durante il periodo pandemico, ha pure gonfiato la cifra d’affari per ottenere i prestiti COVID. E, come emerso durante le indagini, l’uomo (prosciolto da questa fattispecie) ha pure tentato di richiederne altri malgrado i termini per ottenerli fossero scaduti. «Ha approfittato in modo esecrabile dei fondi messi a disposizione dalla Confederazione – ha sentenziato il giudice Amos Pagnamenta durante la lettura della sentenza –. Ha minato la fiducia tra Stato e cittadino». Per questi motivi il 46.enne si è macchiato di «una colpa grave», vuoi per l’ammontare che è riuscito ad ottenere, vuoi per i motivi, ovvero migliorare la propria situazione.