È stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere il 33.enne ticinese residente nel Mendrisiotto accusato di aver sottratto circa 15 milioni di franchi dai conti di alcuni suoi clienti alla banca Raiffeisen di Lugano. L’uomo era già a Panama quando ha scoperto che il suo piano era fallito, e lì ha deciso di costituirsi, la vigilia di Natale del 2018. La Corte delle assise Criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, gli ha quindi irrogato una pena maggiore di quanto chiesto dal sostituto procuratore generale Andrea Maria Balerna (5 anni) e dall’avvocato difensore di fiducia Andrea Rigamonti (tre anni sospesi).

La difesa aveva in particolare combattuto l’idea che l’uomo avesse compiuto una truffa, affermando che se la banca avesse effettuato un controllo elementare niente di tutto questo sarebbe successo. Una tesi però rigettata dalla Corte: «L’imputato non era un kamikaze che si stava avventurando in una missione suicida. Se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe allestito anche i falsi documenti che a mente della difesa la banca avrebbe dovuto controllare. Lui godeva di grande fiducia all’interno dell’istituto e conosceva i sistemi di sorveglianza posti in essere al punto da sapere come bypassarli».

All’imputato è stata riconosciuta pure l’aggravante della truffa per mestiere, pure contestata dalla difesa: «Ha agito per puro scopo di lucro, ricercando uno stile di vita al di sopra delle sue possibilità. Ad esempio parte del maltolto è stato usato per far giungere in aereo una prostituta dalla Repubblica Ceca in due occasioni».

Quanto alla colpa, è stata ritenuta grave: «Stupisce la propensione a delinquere e la freddezza, anche affettiva, con cui ha agito: non ha infatti esitato a tagliare i ponti con la famiglia e la fidanzata. Inoltre non ha agito per impeto, ma ha attentamente pianificato la sua via d’uscita, riflettendoci su per mesi. La truffa inoltre è stata caratterizzata da un’astuzia molto elevata e agevolata dalla sua profonda conoscenza dei meccanismi di controllo in essere all’interno della banca».

A suo favore ha giocato una certa collaborazione con gli inquirenti, ma non gli è stato riconosciuto il sincero pentimento: «Non si è costituito perché si è pentito, ma perché si è reso conto che le Autorità si erano mosse tempestivamente. A quel punto ha valutato i pro e i contro e ha fatto ciò che dal punto di vista utilitaristico gli era più vantaggioso in quel momento. Ancora oggi la Corte non ha la certezza che abbia interamente compreso la gravità dei suoi atti».

