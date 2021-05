Cinquemila firme contro il Polo sportivo

È stato ampiamente superato il limite delle 3 mila firme necessario per procedere con il referendum contro il Polo sportivo e degli eventi di Lugano. Il Movimento per il socialismo (MPS) ha annunciato che questo pomeriggio consegnerà alla cancelleria comunale le 5.010 sottoscrizioni che, se confermate, consentiranno di andare verso il voto. «Si tratta di un risultato estremamente positivo e l’MPS esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo - scrive il movimento in una nota -. Un risultato ancora più importante nel contesto di una città segnata dagli ultimi eventi che, come sul polo sportivo, testimoniano un atteggiamento delle autorità comunale sempre più autoritario, refrattario alla discussione e al dialogo, sordo alle argomentazioni di chi non condivide il loro punto di vista».