«Ci vediamo fra undici anni». Firmato: la vostra circonvallazione. A chi ogni santo giorno è bloccato in coda fra Agno e Bioggio un’attesa del genere sembrerà lunga, troppo lunga. Chi invece lavora al progetto e conosce i tempi di queste procedure, probabilmente, sulla consegna dell’opera entro il 2033 ci metterebbe la firma. Vorrebbe dire che non sono sorti ostacoli di rilievo e che la tabella di marcia, sostanzialmente, è stata rispettata. Questione di punti di vista, e di stati d’animo. Gli orizzonti comunque sono quelli e il Cantone ne ha discusso martedì scorso in una riunione con le autorità locali. I lavori preparatori, in particolare alcuni sondaggi nel terreno, dovrebbero essere effettuati nelle prossime settimane, mentre il progetto definitivo della variante C, che prevede una strada...