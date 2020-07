Nel mese di gennaio, il Dipartimento del territorio aveva pubblicato nella forma della procedura libera la gara d’appalto concernente le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva della circonvallazione stradale tra Agno e Bioggio, opera prioritaria della prima fase del nuovo piano dei trasporti del Luganese. A tale proposito, considerata l’importanza e la complessità dell’opera, in sede di concorso era stato richiesto un gruppo multidisciplinare che contemplasse tutti i settori, in particolare il genio civile, opere di sottostruttura, aspetti ambientali, inserimento architettonico e modellizzazione del traffico.

Si ricorda che il nuovo tracciato permette di preservare porzioni significative di territorio in quanto lo stesso scorre per buona parte interrato in zona riva lago ad Agno, parallelamente all’aeroporto, per ricongiungersi alla strada industriale in zona Cavezzolo a Bioggio. Oltre a tutelare la pregiata area a lago del paese, tale soluzione consentirà, inoltre, di sottrarre il traffico motorizzato al nucleo, nel quale oggi transitano giornalmente circa 27.000 veicoli.