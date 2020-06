Nelle città svizzere il traffico pedonale non è tenuto nella stessa considerazione di altre forme di mobilità e c’è una chiara necessità di intervento. La situazione migliore si riscontra a Basilea, Aarau Bellinzona, Coira e Neuchâtel. La peggiore è invece Lugano.

È quanto risulta da uno studio pubblicato oggi nell’ambito del programma «VAIsano» (GEHsund), che per la prima volta ha esaminato in dettaglio la «pedonabilità» di sedici città: Aarau, Basilea, Bellinzona, Berna, Bienne, Coira, Ginevra, Losanna, Locarno, Lugano, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Winterthur, Zugo e Zurigo.

Dall’analisi, Aarau risulta la migliore nella valutazione dell’infrastruttura, Coira nel grado di soddisfazione e Basilea nella pratica di pianificazione. Neuchâtel è la città più «pedonabile» della Svizzera romanda e Bellinzona ottiene il punteggio più alto in un confronto incrociato tra le città ticinesi. Nel complesso, Basilea ottiene il punteggio più elevato tra tutte le città studiate, con il 68% di tutti i requisiti soddisfatti. Lugano, fanalino di coda, ottiene il 52%.

Dall’esame sono state trarre delle raccomandazioni d’intervento concrete per migliorare la situazione della mobilità pedonale delle città svizzere. Ad esempio risulta che i marciapiedi sono in gran parte troppo stretti e lungo le strade principali non rispettano la normativa svizzera.