Affitti netti condonati alle attività commerciali negli stabili di proprietà della città per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Lo ha deciso oggi il Municipio di Lugano, quale ulteriore misura a sostegno dell’economia a seguito della pandemia da COVID-19. Queste attività potranno beneficiare, inoltre, di una riduzione delle pigioni pari al 30% per i mesi compresi tra giugno e dicembre di quest’anno. La pigione è dovuta integralmente per i mesi di gennaio e febbraio.

La Città fa quindi un ulteriore passo, tramutando la sospensione in condono trimestrale e introducendo una riduzione delle pigioni pari al 30% per il periodo compreso tra giugno e dicembre. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che le chiusure e le restrizioni attuate per contenere il virus hanno avuto gravi ripercussioni sulle attività economiche, che si protrarranno nel tempo.