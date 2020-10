Dopo la stazione, l’aeroporto. Ultimamente i trasporti non portano fortuna al Consiglio comunale di Lugano, anche se a dire il vero il fato c’entra poco: il Legislativo cittadino ha fatto tutto da solo. Un altro voto rinviato, un altro pantano giuridico e politico. Nella seduta di stasera, dopo un’attesa di quattro mesi dovuta prima a un mancato accordo fra Municipio, sindacati e Commissione della gestione e poi alla pausa estiva, il plenum doveva decidere se approvare o meno una richiesta di credito così composta: 500 mila franchi da versare ai 47 dipendenti licenziati in seguito alla liquidazione della Lugano Airport SA (una quindicina, come emerso ieri, quelli ancora senza lavoro) e 1,3 milioni per gestire il periodo di transizione verso una gestione privata dello scalo, in particolare per pagare lo stipendio ai 21 dipendenti che stanno garantendo la continuità della struttura, più la ratifica della liquidazione della SA (comunque già decisa dal Municipio con la clausola dell’urgenza consentita dalla situazione sanitaria). Alla fine non è stato votato niente: un clamoroso pareggio ha rimandato tutto alla prossima seduta.

La serata non si preannunciava delle più semplici. Sul tavolo infatti c’erano due proposte di emendamento. La prima, avanzata da Edoardo Cappelletti (PC) insieme ad altri quattro consiglieri comunali di sinistra, chiedeva di aumentare il sostegno a chi ha perso il lavoro (si trattava di aggiungere un contributo a quello previsto dalla disoccupazione che copre l’80% del salario) da mezzo milione a 750 mila franchi. La seconda, sostenuta da Demis Fumasoli (Forum Alternativo), auspicava di salire fino a 1,3 milioni (la stessa somma chiesta a suo tempo dai sindacati Unia e Ocst). Non ci si è arrivati nemmeno, perché a un certo punto il dibattito ha assunto i contorni e i toni di un regolamento di conti politico. A scatenare le ostilità (almeno in ordine temporale: non sappiamo se sotto la cenere ardeva già della brace) è stato l’intervento del leghista Marco Bortolin. «Lugano Airport è ancora una ferita aperta per me. Ed è morta per colpa del PLR e di una parte della sinistra che ha lanciato i referendum. C’è stato un abuso di democrazia - ha aggiunto il leghista - Con un po’ di coraggio e lungimiranza avremmo potuto salvare la SA». Parole che hanno fatto sobbalzare gli esponenti liberali radicali. Prima con Ferruccio Unternährer, che ha definito «stucchevole» l’intervento di un consigliere comunale, Bortolin, che era membro del consiglio d’amministrazione di Lugano Airport. Il conflitto d’interesse è stato evidenziato anche dalla capogruppo Karin Valenzano Rossi e dalla collega Giovanna Viscardi, «stupita che una persona accorta come Bortolin intervenga a cuor leggero in questo modo, parlando ancora come se fosse un membro del CdA». «Il conflitto è grande come una casa - ha rincarato la dose Valenzano Rossi - poi non lamentiamoci se la decisione viene cassata da un tribunale». Dopo queste parole, il presidente del Legislativo Michele Malfanti ha imposto un time out e riunito i capigruppo per sbrogliare la matassa. Bortolin era o no in conflitto d’interesse? L’aeroporto sembrava sul punto di entrare a far parte di quei temi luganesi (come il moltiplicatore, la composizione del primo consiglio direttivo del LAC e l’assunzione della responsabile degli eventi dello stesso centro culturale) che hanno avuto un rumoroso strascico giuridico. Dopo la pausa, Lukas Bernasconi ha fatto mea culpa a nome del gruppo leghista: «Abbiamo commesso una leggerezza, basandoci sul fatto che Bortolin ormai non è più membro del consiglio d’amministrazione. Questa situazione, comunque, è la conferma di quanto successo in questi anni, durante i quali si è cercato regolarmente di mettere i bastoni fra le ruote a questo aeroporto e a mettere in cattiva luce il CdA e il Municipio. Ora è il momento di mettere la parola fine e votare questa liquidazione». Non è successo.