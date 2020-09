Capire e sostenere le famiglie e le educatrici: è questo lo scopo del servizio di affiancamento messo in piedi dall’associazione mantello delle strutture d’accoglienza per l’infanzia della Svizzera italiana (ATAN) all’asilo nido di Taverne, finito al centro della cronaca per un’inchiesta su presunti maltrattamenti. «Si tratta di un coaching che aiuta sia a consolidare la relazione con le famiglie per ripristinare la fiducia nei confronti del servizio di accudimento, - spiega il presidente di ATAN Stevens Crameri - sia a superare il trauma vissuto dal personale». Iniziato un paio di settimane fa, il coaching viene svolto tre mattine a settimana da un collaboratore dell’associazione.

L’asilo nido, lo ricordiamo, è finito al centro della cronaca all’inizio di settembre a causa dell’arresto della...