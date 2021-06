Un operaio è rimasto ferito dopo esser stato colpito da un’auto questa mattina verso le 11.30 sulla Strada cantonale a Bironico, all’altezza del distributore Tamoil. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la conducente di una Suzuki immatricolata in Ticino, che proveniva dal nucleo del paese, dopo essersi immessa sulla strada principale in direzione di Lugano, non si è accorta della presenza dell’uomo, che si trovava sul campo stradale, e l’ha urtato facendolo cadere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.