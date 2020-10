Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina verso le 9.30 in piazza Alessandro Manzoni a Lugano. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota. Un 45.enne italiano della provincia di Varese che si trovava sul cassone di un camion, è rimasto colpito dal carico di una gru mentre stava manovrando il macchinario in fase di carico. Il 45.enne, in seguito all’urto, è caduto dal veicolo per circa 4 metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite. La polizia dovrà ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.