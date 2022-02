Liberi tutti. Dalla mezzanotte di oggi la maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus sono cadute per volontà del Consiglio federale. Un cambiamento radicale nelle abitudini di tutti. Ma chi si aspettava feste in piazza e mascherine buttate nei cestini non è stato accontentato. Perlomeno non a Lugano, dove la mascherina è ancora una costante e alcuni bar e ristoranti devono ancora togliere dalle vetrine gli avvisi sui certificati COVID.

«Mi sento un po’ insicura - ammette Roberta -. Conosco tanta gente che è a casa con il virus, anche se in forma leggera. Se è possibile preferirei non prenderlo. Vediamo come va, ma per ora preferisco continuare a indossare la mascherina». Molti condividono la sensazione di «smarrimento». «È cambiata da un giorno all’altro la normativa e sono troppo abituata a portare la mascherina - aggiunge Gaia -. È una questione mentale, abitudine più che necessità o protezione. Almeno al chiuso mi sembra un gesto di responsabilità continuare a usarla. Anche se sicuramente con il tempo ci abitueremo senza».

Per Assunta la mossa di Berna è «una decisione un po’ avventata». Mentre parla con noi la mascherina è poggiata sotto al mento. «Siamo in un negozio e non c’è tanta gente, ma sento ancora la necessità di poterla alzare quando diventa affollato. Anche sul lavoro per me è ancora necessaria. Abbiamo impiegato un po’ di tempo per abituarci a metterla e ora sembra più naturale averla, impiegheremo un po’ di tempo a toglierla penso». Giusy è molto più scettica. «Non sono d’accordo, è troppo presto così. Non mi sento sicura e continuerò a portare la mascherina, soprattutto nei negozi. Siamo passati da un estremo all’altro. La pandemia non è un gioco e non mi sembra il caso di voltare pagina così».

Entrando in un negozio di tabacchi del centro, troviamo la proprietaria con la mascherina che copre naso e bocca. «Noi continuiamo a portarla. Preferisco così per un periodo, finché non passa il freddo e la fase acuta della pandemia - ci dice -. Dall’oggi al domani togliere tutto non lo trovo giusto. Ci si può sentire liberi, ma negli spazi piccoli al chiuso come il nostro e nei negozi per me è sbagliato. Per i clienti ora c’è la libertà e non posso chiedere loro di indossarla. Ma io continuerò a metterla anche quando vado a fare la spesa».

La mascherina, insomma, resta una scelta personale, come dichiarato più volte ieri da Alain Berset e Ignazio Cassis (risultato proprio oggi positivo al coronavirus). Che hanno invitato alla tolleranza e al rispetto. «È una decisione personale - condivide Rossella, in una boutique di Lugano -. Io la indosso perché proteggo me e gli altri».

