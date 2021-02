Casa per anziani intercomunale Cinque Foglie, scena uno, ciak due. A quattro anni di distanza dalla bocciatura al Tribunale amministrativo comunale, Comano ha preparato una nuova variante pianificatoria propedeutica alla costruzione di una casa per anziani da una settantina di posti con reparto alzheimer e centro diurno terapeutico, in zona Campagna, in faccia alla RSI. La casa per anziani Cinque Foglie servirà cinque Comuni - oltre a Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia - che si sono consorziati per realizzarla. Ma prima di partire con i lavori, ed è compito di Comano, serve modificare la destinazione dei terreni su cui si intende costruire.

Aggiustato il tiro

Il Comune ritiene, con la nuova variante di Piano Regolatore, di avere risolto le criticità di quella precedente. Ecocentro e magazzini...