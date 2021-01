Oggi, lunedì 18 gennaio, è il primo giorno di chiusura dei negozi. Siamo andati in centro a Lugano per vedere com’è la situazione: serrande abbassate, cartelli all’ingresso con numeri di telefono e messaggi beneauguranti. È così che inizia la prima giornata di sei settimane (da quando sono state annunciate dal Consiglio federale) di chiusure di negozi e commerci in tutta la Svizzera. Mentre da Berna arriva la consueta rassicurazione sugli «aiuti», che non mancheranno: miliardi per far fronte a questa (seconda) situazione eccezionale.