Negli scorsi giorni è stata rilevata nella tratta terminale del corso d’acqua Vecchio Vedeggio ad Agno una importante fioritura di Microcystis aeruginosa. Lo comunicano il Dipartimento del territorio e il Municipio del Comune di Agno in una nota congiunta. Si tratta di un’alga azzurra naturalmente presente nel Lago di Lugano in grado di produrre tossine (chiamate microcistine) che possono indurre reazioni allergiche cutanee o sintomi gastrointestinali se presenti in gran numero. Le temperature elevate e la scarsità di precipitazioni che hanno caratterizzato questo periodo ne hanno favorito la proliferazione.