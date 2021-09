Oggi è il primo giorno per l’obbligo di presentazione del certificato COVID all’interno dei locali pubblici. Una misura molto discussa ma che tuttavia, ascoltando i baristi, non avrebbe causato particolari disagi tra i clienti, che comunque sarebbero diminuiti rispetto alla settimana scorsa. Le principali preoccupazioni sono però per il futuro prossimo, in particolare per l’autunno ormai imminente.