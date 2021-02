Tre nuove stelle brillano a Lugano. In un colpo solo la «regina del Ceresio» è diventata la città ticinese con più ristoranti premiati dalla guida Michelin: dopo «Galleria Arté al Lago» del Grand hotel Villa Castagnola, anche «I Due Sud» dell’hotel Splendide Royal, «Principe Leopoldo» e «Meta» possono ora vantare l’ambito riconoscimento. Ma al di là del successo personale degli addetti ai lavori, le nuove tre stelle possono avere una ripercussione sul turismo nel nostro cantone? Ne abbiamo parlato con Dany Stauffacher, patron di S. Pellegrino Sapori Ticino, che ci ha spiegato come questo possa essere un punto di partenza per risollevare il settore turistico della regione.

©CdT/Archivio

Lugano ha ora quattro ristoranti stellati e i premi della Michelin in Ticino salgono a 9. Questo avrà ripercussioni sul turismo nel nostro cantone?

«Il Ticino è diventato una delle regioni con più stelle al mondo in rapporto al numero di abitanti (una ogni 40 mila abitanti circa, ndr). Le stelle a Lugano sono certamente un riconoscimento ambito e una rarità per Michelin, che ha premiato nello stesso anno tre ristoranti di una città ‘piccola’, ma rappresentano soprattutto un vantaggio per tutta la ristorazione cittadina, e non solo. Ne trarrà beneficio il turismo in generale, in tutto il cantone. Penso ad esempio alla Toscana: i visitatori vanno lì perché si mangia bene nei ristoranti, ma quelli stellati rappresentano un valore aggiunto per la Regione. Il turismo è già cambiato a causa della pandemia, ora possiamo davvero gettare le basi per attirare visitatori di qualità, anche perché il mondo degli eventi non sarà più lo stesso. La parola d’ordine deve essere una: qualità. Dobbiamo assolutamente puntare sulle eccellenze del nostro territorio perché non potremo più avere tanta gente. Sia chiaro, questo non vuole essere un discorso classista, sono semplicemente realista. L’esempio di via Nassa è sotto agli occhi di tutti: sta morendo perché non si punta più sul turismo di un certo livello. Quando arrivano visitatori disposti a spendere, si muovono nel territorio, non rimangono solo in hotel a mangiare allo stellato: vanno a mangiare una pizza, vanno al grotto, provano diversi ristoranti e fanno shopping nei negozi. Il Ticino, ma penso soprattutto a Lugano, dovrà ripensare a quali eventi proporre. Ovviamente deve soddisfare la popolazione locale, ma per attirare gente da fuori non deve più pensare agli eventi con centinaia di persone: il futuro del turismo è l’eccellenza, perché nei prossimi anni ci si muoverà meno e con più restrizioni. Lugano è una perla e dovrà seguire l’esempio di Venezia, cioè evitare il turismo di massa per mettere in mostra le sue eccellenze. Venezia ha capito che se arrivano troppe persone, l’offerta della città si impoverisce, perché per soddisfare tutti inevitabilmente si abbassa il livello. Dovrà esserci una rivoluzione, dal cibo all’accoglienza».

Ma questo vale per tutti i ristoranti?

«Certo, non mi riferisco solo agli stellati. Le cose cambieranno per tutti: ho molti amici ristoratori consapevoli che il modello introdotto durante la pandemia sarà la base per il futuro. Mi hanno confessato che anche quando le misure saranno allentate manterranno tavoli da 4 o da 6 persone e il distanziamento tra i clienti, perché si lavora meglio, tutto è più organizzato e non si corre il rischio di incappare nei possibili divieti delle autorità».

Nel 2020 Lugano ha ospitato l’evento di assegnazione delle stelle Michelin, rimanendo alla fine a bocca asciutta. Manca il gusto della vittoria «in casa» o comunque prevale il senso di rivalsa?

«Io sono certo che questi ristoranti fossero già nel mirino della guida Michelin, ma premiare tre ristoranti luganesi ‘in casa’ avrebbe portato la gente a pensare male: tre stelle alla città che ospita l’evento? Si immagini i malumori che sarebbero venuti fuori. Sapori Ticino era tra gli organizzatori della serata e le assicuro che nell’aria c’era già il sentore di queste stelle. Michelin non dà mai anticipazioni e non lascia trapelare nulla, ma l’anno scorso, parlando anche con i vincitori di questa edizione, ero convinto che bastasse solo portare un po’ di pazienza. Sono più felice che sia andata così: questo riconoscimento arriva senza equivoci, in un anno tra l’altro molto difficile».

Già, un anno molto complicato, specialmente per i ristoranti. Cosa rappresentano le stelle durante la pandemia?

«Queste stelle valgono ancora di più, perché sono state assegnate in condizioni di lavoro straordinarie, con molte restrizioni e un periodo estivo massacrante: questi ristoranti sono riusciti a mantenere un livello altissimo nonostante le limitazioni e la pressione. E questo vale per tutto il settore: cucinare nel 2020 è una cosa ben diversa rispetto agli altri anni. I ristoratori, non solo stellati, hanno fatto i miracoli, alcuni si sono ritrovati con meno personale del previsto. Tornando alle stelle, bisogna ricordare che non conta solo il cuoco, anche se la buona cucina è fondamentale, ma giocano un ruolo molto importante anche la location, la qualità del servizio, l’atmosfera. Il contorno aiuta, per prendere la stella bisogna considerare tanti fattori che si incastrano come i mattoncini Lego».

S. Pellegrino Sapori Ticino da anni promuove la cucina di qualità e ha portato numerosi chef stellati di fama mondiale nel nostro cantone. Questo può aver influito sul numero così alto di stelle in Ticino?

«Premetto che ieri mi hanno scritto in molti dopo l’assegnazione delle stelle, dando un po’ di merito anche a Sapori Ticino. Sono 15 anni che spingiamo con la guida Michelin e abbiamo fatto tanto, ma non è merito nostro: le stelle si conquistano in cucina. Forse noi abbiamo smosso le acque e creato le basi per entrare in questa mentalità. Credo che l’aver portato qua grandi cuochi abbia permesso agli chef locali di fare esperienza e porsi obiettivi più ambiziosi: cucinare con i grandi stellati è come per un calciatore allenarsi con un campione».

Abbiamo nominato i ristoranti, ora parliamo degli chef. Domenico Ruberto («I Due Sud»), Cristian Moreschi («Principe Leopoldo») e Luca Bellanca («Meta»): che cucina propongono?

«Alla base c’è la cucina mediterranea, quindi da questo punto di vista sono simili, ma ognuno di loro ha il suo tocco personale. Da questo viene fuori un messaggio molto forte, che premia la cucina mediterranea: i tre chef partono da una stessa base, mettendoci il frutto delle loro ricerche. Penso sia emblematico il fatto che in un momento pieno di problemi come questo, la cucina mediterranea riesca ad emergere alle grande, d’altronde è tra le più sane al mondo ed è fondata sulle materie prime del territorio. Domenico, Cristian e Luca sono inoltre accomunati da una grande passione. Ma questo è palese, per arrivare alla stella non lavori 8 ore al giorno: un pezzo della loro vita è dedicato allo sviluppo e alla ricerca dei nuovi piatti. E aggiungo che dietro al lavoro degli chef ci sono i sacrifici e gli investimenti di chi dirige gli hotel e i ristoranti, loro mettono i cuochi nelle condizioni di crescere e migliorarsi continuamente».

Come si spiega la stella al «Principe Leopoldo» dopo la partenza dello chef storico Dario Ranza, uno dei più apprezzati a Lugano?

«Dario Ranza sicuramente ha contribuito a portare il «Principe Leopoldo» dove è oggi. Bisogna considerare che gli ispettori della guida Michelin cambiano, così come cambiano i gusti. Penso che col tipo di valutazione utilizzato quest’anno, Dario Ranza avrebbe preso la stella, non solo oggi, ma già 17 anni fa. Un tempo la cucina di un albergo difficilmente sarebbe stata inserita nella guida Michelin. Diciamo che venivano un po’ penalizzate. Solo recentemente ci si è resi conto che anche le cucine degli hotel lavorano con una qualità elevatissima. Dario Ranza era avanti sui tempi: è stato tra i primi a fare una cucina di livello stellato negli alberghi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata