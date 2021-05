All’apprendere che la CIttà non ha commissionato il sondaggio, l’MPS ha rilanciato con una nuova nota stampa affermando che «se le cose stanno proprio così, non pensavamo che le cose potessero essere così gravi e i rischi così seri per la libera espressione democratica in questo paese». Partendo infatti da una frase della lettera accompagnatoria il sondaggio in cui si legge che l’azienda autrice «conduce il sondaggio per conto di responsabili di progetto», l’MPS ne deduce che «tecnicamente e politicamente il Municipio di Lugano e la città non figurano e non si considerano fra i responsabili del PSE» (ma se la Città era ignara del sondaggio, va da sé che non aveva voce in capitolo su come il sondaggio è stato presentato). Il movimento ne deduce anche (ma per ora non vi sono conferme) che i mandanti dello studio a questo punto sarebbero Credit Suisse e HRS, «due aziende che hanno interessi milionari nel progetto».