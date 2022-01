Con Umamy l’integrazione passerà dal piatto

Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri (CRSS) ha presentato oggi il suo nuovo progetto di integrazione in collaborazione con il Dipartimento cantonale Sanità e Socialità: Umamy. ll progetto prevede la creazione di un percorso di integrazione che unisce l’apprendimento della lingua italiana con la cucina, intesa come insieme di mestieri che ruotano nel campo della ristorazione. I richiedenti l’asilo saranno attivi nei seguenti ruoli professionali: aiuto cuoco, lavapiatti, addetto agli imballaggi e, non da ultimo, nella redazione delle loro ricette con gli usi e i costumi ad esse legate. Il progetto tiene in considerazione anche gli aspetti ecosostenibili, oltre all’imballaggio, le consegne verranno effettuate grazie alla partecipazione di Saetta Verde sul territorio di Lugano.

Le pietanze verranno preparate con la supervisione di un cuoco professionista e di un esperto del settore che si occupa della formazione pratica. Vi saranno delle settimane tematiche (un paese per ogni settimana) e la proposta prevederà sempre una variante vegetariana; il piatto sarà accompagnato dalla storia del piatto, da alcune indicazioni sulla sua tradizione e dalla ricetta. Le proposte culinarie potranno essere ordinate sia dalle aziende, che aderiscono tramite il sito, sia dai privati che possono ritirarli direttamente presso l’Osteria Ombrone di Cadro ordinandoli tramite e-mail entro le 16 del giorno prima per la pausa pranzo del giorno successivo.

«Si tratta - si legge in una nota stampa - di un’occasione per entrare in contatto con le autentiche ricette etniche, per scoprirne la storia, le tradizioni e sostenere l’integrazione di diverse culture. Il progetto tocca infatti molteplici aspetti che generano valore nelle persone e nella società: l’inserimento socio-professionale dei richiedenti l’asilo, lo studio e l’approfondimento della lingua italiana, la valorizzazione di culture diverse, la conoscenza del territorio e non da ultimo la messa in relazione degli ospiti dei centri con i cittadini e con le aziende locali. Chi acquista Umamy infatti non acquisterà solo cibo, ma una storia di vita, i sapori di un viaggio, un progetto di inclusione sociale».

Umamy nasce come attività di integrazione proposta dal servizio di integrazione e volontariato presso i centri di accoglienza CRSS con il sostegno della Sezione del sostegno sociale (DSS), nell’ambito del mandato per assicurare la gestione dei centri di prima accoglienza e di tutte le attività legate all’integrazione delle persone (richiedenti l'asilo, ammessi provvisori o rifugiati) attribuite dalla Confederazione al Cantone.

Umamy è gestito dal servizio di integrazione e volontariato presso i centri di accoglienza CRSS, riorganizzato nel 2021 secondo le linee direttive nell’ambito dell’integrazione emanate dalla Confederazione e dal Cantone per sostenere le persone migranti nella co-costruzione di un percorso di integrazione personalizzato. Il team è multidisciplinare e specialistico, composto da esperti in ambito della migrazione, job coach, collaboratori sociali, mediatori culturali, animatori e formatori certificati. Nel 2021 sono stati raggiunti dei traguardi significativi: il servizio ha collaborato attivamente con 50 aziende del territorio, ha organizzato 118 stage, ha ottenuto 25 posti di apprendistato e molteplici inserimenti professionali.

CRSS è attiva nell’ambito della migrazione da oltre 30 anni e gestisce, su mandato Cantonale, il centro di accoglienza a Paradiso (65 posti), famiglie e single adulti, il centro di accoglienza a Cadro (180 posti) e due Foyers per minorenni non accompagnati - ragazzi dai 10 ai 20 anni - a Paradiso e a Castione (in totale 76 posti). Il team multidisciplinare si occupa della presa a carico degli ospiti in diversi ambiti: l’educazione, la scolarizzazione, la formazione, il sostegno psicologico, l’assistenza sanitaria, l’accompagnamento sociale e l’integrazione. Queste attività vengono svolte in collaborazione con le scuole, gli enti e i servizi presenti sul territorio.

