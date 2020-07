Dovranno scontare tre, rispettivamente due anni di carcere, i due ladri che buttavano i gioielli (e che, malgrado ciò, hanno sottratto refurtiva per oltre mezzo milione di franchi in poco più di tre mesi). Un modus operandi «mai capitato prima» sotto gli occhi degli ispettori addetti all’inchiesta, per usare le parole del procuratore pubblico Pablo Fäh, che si è visto in pratica confermare in toto l’atto d’accusa dal giudice delle Assise criminali Amos Pagnamenta. Protagonisti della vicenda un albanese di 42 anni residente in Italia (a lui la pena più alta), e un kosovaro residente nel Luganese dal 2007 di 36 anni, che nei mesi dell’attività di ladrocinino ha ospitato a casa propria l’amico, prestandogli inoltre l’auto con cui poi eseguiva i furti.

A rubare, infatti, era sempre l’albanese: 55...