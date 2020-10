Il giudice Mauro Ermani ha sentenziato: colpevole. L’agente della polizia cantonale che, per soccorrere uno scooterista vittima di un incidente a Mezzovico, sfrecciò a 102 all’ora nell’abitato di Gentilino (dove il limite è 50) è stato condannato a una pena di 1 anno (sospesa per 24 mesi).

Quella velocità, considerando oltretutto che non c’erano circostanze che giustificassero tale urgenza (lo scooterista non era in pericolo di morte), è stata considerata eccessiva e tale da mettere in pericolo l’integrità degli altri utenti della strada.

La difesa ha già annunciato che ricorrerà in Appello.

Le posizioni di accusa e difesa

Sul posto era già arrivata l’ambulanza e la polizia comunale

«Se avesse contattato la centrale – ha sottolineato Andrea Pagani che ha condotto l’inchiesta e firmato l’atto d’accusa – l’agente avrebbe appurato che non era necessario andare a quella velocità». Questo perché sul luogo dell’incidente era già arrivata l’ambulanza e una pattuglia della polizia Medio Vedeggio (che partendo da Lamone o essendo già in giro di pattuglia aveva un evidente vantaggio temporale). Pagani ha dunque chiesto una condanna a 12 mesi di detenzione (sospesi per due anni). «La pena minima prevista». «In ogni caso – ha ribadito Pagani – ho fatto due calcoli. Anche se l’imputato avesse viaggiato per tutto il tempo (per i 15 chilometri tra Gentilino e Mezzovico, ndr) a 100 all’ora, avrebbe guadagnato al massimo 2 minuti. E andare sempre a 100 all’ora su quel tragitto è impossibile. Sarebbe dunque arrivato sul posto al massimo un minuto prima».

«Non si può ragionare con il senno di poi»

Completamente di altro avviso la difesa (rappresentata dall’avvocata Maria Galliani), che aveva chiesto l’assoluzione del suo assistito. «Diventa molto problematico, e questa è una cosa che diversi Tribunali d’Appello (per esempio quello di Basilea) hanno confermato, quando le autorità vengono chiamate a giudicare l’apprezzamento del rischio di un’emergenza fatto da un agente di polizia. A chi è al fronte deve venir riconosciuto un minimo di libertà». Altrimenti il rischio è che, per paura di finire in tribunale con l’accusa di essere dei pirati della strada, gli agenti rinuncino a superare i limiti. «E se io fossi a terra, ferita, sarei ben contenta di sapere che un agente di polizia sta superando i limiti per venire a soccorrermi».

Pericoloso poi, secondo Galliani, giudicare la situazione con il senno di poi. «Tutti noi siamo felici che le condizioni di salute dello scooterista si siano poi rivelate non così gravi. Ma in quel momento, alle 21 e 56 del 1. giugno 2019, non c’era modo di saperlo». La difesa ha poi relativizzato i rischi che l’agente di polizia, sfrecciando a 100 all’ora, avrebbe fatto correre a potenziali altri utenti della strada. «Era un rettilineo di circa 800 metri, con buona visibilità. C’erano delle strisce pedonali, sì, ma qualsiasi pedone di notte a quell’ora avrebbe visto le luci e sentito le sirene arrivare in lontananza».

