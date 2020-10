C’è un padre di famiglia, sulla quarantina, che sta salendo in auto per una valle del Luganese. Lo attende un lavoro, ma per arrivarci non fa la solita strada. Devia, e incontra una ragazza del posto, che torna da scuola a piedi. La accosta e chiede se vuole scambiare due parole, cosa che succede. La conversazione è allegra. Il padre di famiglia, che rimane in auto le chiede dal finestrino dove abiti, e che scuola faccia. E poi le chiede, scherzosamente, se abbia mai visto un pacco, nel senso di un pene. E la giovane se ne va.

Tutto ciò è successo nel novembre del 2018, almeno secondo il padre di famiglia. Diversa la versione della giovane, che quell’uomo è finita con il denunciarlo. La donna sostiene, infatti, che più che parlarne, il pacco l’uomo gliel’ha mostrato: l’ha infatti sorpreso a masturbarsi durante la loro chiacchierata.

Ed è per quest’accusa che oggi il padre di famiglia, residente nel Mendrisiotto, si è trovato di fronte alle Assise correzionali, presiedute dal giudice Amos Pagnamenta, per rispondere delle accuse di atti sessuali con fanciulli (al momento dell’accaduto la giovane aveva meno di sedici anni), subordinatamente molestie sessuali.

Per il procuratore pubblico Nicola Respini, che ha chiesto una pena di 8 mesi, sospesa per due anni, è pacifico che le cose siano andate come raccontato dalla ragazza: che motivo aveva per mentire? Inoltre dai dispositivi elettronici dell’uomo è emerso che in seguito ha effettuato alcune ricerche in internet sul tema di molestie, esibizionismo e codice penale. «Ricerche strane per uno che dice di non aver fatto nulla», ha detto Respini. E anche che ha cercato sui siti pornografici video con titoli quali «scolaretta russa».

L’avvocata Elisabeth Britt, legale dell’uomo, ha però sottolineato che il suo assistito le ricerche per le possibili sanzioni per molestie le ha fatte solo in seguito all’essere stato interrogato dagli inquirenti, forse per timore di quel che poteva accadergli. Ha inoltre sottolineato che la giovane poteva lasciare la conversazione in ogni momento, ma non l’ha fatto, e che l’uomo «non voleva causare scandalo e disagio, né aveva intenzione di importunarla o di darle fastidio». Ne ha quindi chiesto l’assoluzione.

Nel motivare brevemente la sentenza, il giudice Pagnamenta ha sposato la tesi accusatoria: «La ragazza non aveva alcun motivo per mentire», ha detto, ed è stata lineare nelle sue dichiarazioni, descrivendo prima l’imbarazzo e poi la paura provata per l’episodio. Tanto più che è subito partita una denuncia contro ignoti (l’uomo è stato riconosciuto per caso solo mesi dopo, quando la ragazza l’ha rivisto in strada dalle sue parti), sintomo che la giovane non avesse astio personale contro l’imputato. Quest’ultimo si è per contro macchiato di «un tipico gesto esibizionista» e «doveva rendersi conto dell’età della vittima».

Se la giovane fosse stata solo di qualche mese più anziana, l’uomo se la sarebbe cavata con un’accusa di molestie sessuali e una multa, ma essendo la ragazza minore di 16 anni il reato assurge a quello di atti sessuali con fanciulli (in questo caso nella forma del dolo eventuale). L’uomo, in virtù dell’età della vittima e di una colpa di grado medio-basso è infine stato condannato a una pena pecuniaria da 170 aliquote sospesa per due anni.

