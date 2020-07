Condannato per la truffa al sapore di Champagne

Champagne, formaggi, cioccolato svizzero: sono alcuni dei prodotti che aziende ticinesi ed elvetiche consegnavano a società con sede nel Mendrisiotto e nel Luganese che non sapevano essere state recentemente acquisite o usurpate e che fornivano loro bollettini di pagamento falsi. La merce in realtà non veniva pagata ma, verosimilmente, rivenduta in Italia. Al centro della vicenda c’è una banda composta da tre amici sospettati di aver messo in piedi, dal 2013 al 2019, truffe per un totale di 700 mila franchi. Uno di loro, un 44.enne italiano finito in manette a dicembre dell’anno scorso in Svizzera interna, è stato condannato oggi a 2 anni e 8 mesi di carcere, di cui 16 mesi sospesi per 4 anni, e all’espulsione dalla Corte delle Assise criminali di Lugano presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti.

La lista degli addebiti a suo carico, raccolti dalla procuratrice pubblica Francesca Piffaretti-Lanz nell’atto d’accusa di una ventina di pagine, è lunga: appropriazione indebita, truffa per mestiere, falsità in documenti, infrazione alla legge sugli stupefacenti, infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di condurre, furto d’uso, guida senza assicurazione per la responsabilità civile, abuso delle targhe, entrata illegale e contravvenzione alla legge sul trasporto dei viaggiatori. L’uomo è stato ritenuto colpevole di tutti questi reati: la giudice ha accolto in parte la proposta della procuratrice, che chiedeva una pena di 3 anni e 6 mesi da espiare.

L’agire criminale della banda ha provocato danni a commercianti ticinesi e della Svizzera interna e la loro organizzazione ben strutturata ha reso difficile il lavoro della magistratura

In particolare, la banda ingannava fornitori attivi per lo più nel ramo della ristorazione e degli alimentari attraverso società inattive, indebitate e prossime al fallimento con sede a Mendrisio, Lamone e Bodio, previamente acquistate ad hoc, oppure usurpando ragioni sociali di società realmente esistenti e attive (a Lugano e Oltralpe) ma ignare di essere utilizzate a scopi illeciti. Lo faceva utilizzando alias tra cui identità inventate o nominativi dei reali organi societari iscritti nel Registro di commercio e acquistando a credito. I bollettini di pagamento - che in realtà non avveniva - erano falsificati e la merce rivenduta.

«L’agire criminale della banda - ha detto in aula la procuratrice - ha provocato danni a commercianti ticinesi e della Svizzera interna e la loro organizzazione ben strutturata ha reso difficile il lavoro della magistratura». L’imputato, considerato dall’accusa il braccio pensante della banda, colui che «dirigeva, supervisionava e agiva», utilizzava indirizzi e-mail creati ad hoc e spesso si fingeva un’altra persona. Lui ha negato ogni addebito legato alle truffe ma, secondo la procuratrice, «mente sapendo di mentire perché il suo telefono parla per lui». Telefono in cui gli inquirenti hanno trovato anche una chat denominata «senza lavoro non si mangia» condivisa dal 44.enne e dai due presunti correi. «Ma nessuno dei tre - ha detto ancora Piffaretti-Lanz - lavorava legalmente», mentre intorno a loro ruotavano «meteore senza impiego disposte a sporcarsi le mani per poco». Alcuni di questi sono già stati condannati mentre gli altri due «capi» della banda, che devono rispondere degli stessi reati, non sono ancora stati arrestati.

Nel telefono del 44.enne gli inquirenti hanno trovato anche una chat denominata «senza lavoro non si mangia» condivisa con i due presunti correi

L’imputato, che secondo l’accusa in fase d’inchiesta ha mantenuto un «comportamento omertoso e non collaborativo» ha ammesso solo le infrazioni legate alla circolazione e il consumo di cocaina. La difesa, sostenuta dall’avvocata Elisa Lurati, chiedeva il proscioglimento dai reati legati alla truffa perché «gli elementi oggettivi e soggettivi del reato non sono adempiuti e non ci sono sufficienti prove del fatto che il 44.enne fosse effettivamente a conoscenza della provenienza della merce che gli era stato chiesto di vendere». Subordinatamente, la difesa chiedeva una massiccia riduzione della pena. «Il mio assistito sa di aver sbagliato - ha detto Lurati - e vuole rifarsi una vita in Italia». Ma la giudice non ha avuto dubbi: «Alla luce dei chiari riscontri fattuali - ha detto leggendo la sentenza - non si può credere che l’imputato che non sapeva dei traffici illeciti. Il suo modo di procedere nell’illegalità era ben strutturato».

