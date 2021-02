L’inchiesta da parte della Magistratura dovrà stabilire dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente avvenuto venerdì notte nel parcheggio del Centro Lugano Sud a Grancia. Ricordiamo nello schianto di una vettura contro un palo di cemento è deceduta una 17.enne, mentre un 16.enne rimane ricoverato all’ospedale in gravi condizioni. Secondo la RSI il conducente della Polo bianca è intanto indagato per omicidio colposo. Si tratterà insomma di capire se le sue manovre al volante nel parcheggio possano in qualche modo aver contribuito all’urto contro il pilone di cemento e alla morte della ragazza al suo fianco. Intanto un giovane presente venerdì alla disgrazia racconta che «ci troviamo spesso nel parcheggio. È un po’ il ritrovo di noi giovani della regione. Venerdì non era comunque in atto alcuna corsa d’auto. Ci vediamo lì perché con questa pandemia non sappiamo dove andare. Che cosa si può fare in questo periodo? È tutto chiuso. Se poi noi ci mettiamo sotto quella tettoia stiamo anche un po’ al caldo» continua il ragazzo che a stento trattiene le lacrime.

Coinvolta una sola auto

Nel frattempo, comunque, ai microfoni della RSI, il sergente maggiore della polizia cantonale Claudio Ferrari conferma la dichiarazione dei testimoni secondo cui non era in corso alcuna gara clandestina. Le constatazioni degli agenti e degli esperti della polizia scientifica attestano che nell’incidente sia stata coinvolta una sola vettura. Si tratterà anche di accertare se i cinque occupanti erano a bordo debitamente allacciati con le cinture di sicurezza. In questo contesto saranno decisive le testimonianze dei diretti protagonisti dell’incidente e delle persone che vi hanno assistito. Per quanto riguarda l’accesso al parcheggio, non esistono sbarre o catene alle entrate. Ferrari afferma che quella zona non è stata segnalata come particolarmente pericolosa o teatro di folli corse, altrimenti la polizia sarebbe intervenuta per far sì bloccare l’ingresso al posteggio.

Nessuna segnalazione al Comune

«All’autorità comunale non sono giunte segnalazioni da parte di residenti della zona infastiditi dalla presenza di giovani nel grande parcheggio» ci dice il vicesindaco di Grancia Andrea Imerico. Non esclude però che gli abitanti possano essersi rivolti direttamente alla polizia. Ci spiega che gli agenti vigilano regolarmente sulla zona, anche se si tratta di un posteggio privato. «Pattuglie effettuano frequenti ronde» conclude.

Addolorati

Da parte del Centro Lugano Sud, intanto, a nostre domande ben specifiche sull’accaduto, ci sono giunte per iscritto queste parole: «Siamo profondamente addolorati per l’incidente avvenuto venerdì sera. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alle famiglie e agli amici delle persone coinvolte. Verso le 23 siamo stati informati dalla Polizia e dai servizi di soccorso dell’incidente. Da quel momento abbiamo collaborato attivamente con le autorità per fornire ogni tipo di informazione e documentazione utile a ricostruire l’avvenuto».

