Congedo paternità «variabile» e giorni di riposo dimezzati: c’è un ricorso

Giorni di riposo ridotti, congedo paternità variabile (da 5 a 10 giorni) – «tenuto conto della diligenza e fedeltà al lavoro» – e quello per il matrimonio da godersi entro 15 giorni dal fatidico «sì» dei due sposi. Per il sindacato UNIA, quanto avallato dal Consiglio comunale di Paradiso lo scorso dicembre – nei confronti dei propri dipendenti comunali – è un chiaro e netto peggioramento delle condizioni di lavoro. Ed è per questo motivo che il sindacato – su mandato dei lavoratori iscritti – ha deciso di inoltrare ricorso al Consiglio di Stato.

Dimezzati i giorni di riposo

Nella seduta di Consiglio comunale del 13 dicembre scorso, la maggioranza dei membri del Legislativo aveva deciso di dar seguito alle modifiche del Regolamento organico dei dipendenti (ROD) e del Regolamento comunale di Paradiso...