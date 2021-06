Si è svolta nei giorni scorsi, al Liceo cantonale Lugano 2 con sede a Savosa, la cerimonia di consegna dei diplomi di maturità per i 143 allievi dei diversi indirizzi di studio che ora vedranno aprirsi davanti a sé un ulteriore ventaglio di possibilità, sia nell’ambito della formazione, sia della professione. Un giorno che può essere inteso come un rito di passaggio, una zona intermedia tra l’infanzia e l’adolescenza e la vita adulta e nuove responsabilità.

Oltre alla consegna degli attestati, la cerimonia ha visto il conferimento dei premi ai migliori studenti nelle diverse categorie prese in considerazione. Sono quindi stati assegnati riconoscimenti per la miglior media negli indirizzi scientifico, linguistico ed economico, per i migliori Lavori di maturità, per la miglior maturità nelle Opzioni specifiche Fisica e Applicazione della matematica e biologica e chimica, italiano, matematica, latino, tedesco e francese, per i maturandi alle Opzioni Complementari Sport e Psicologia e pedagogia.