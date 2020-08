Mascherine dall’Esercito? No, dell’Esercito. E una preposizione non vale l’altra. Soprattutto a Monteceneri, teatro nei giorni scorsi di una vicenda che ha costretto i militari a un intervento negli uffici del Comune. Nulla di catastrofico, intendiamoci. Però non è una cosa che succede tutti i giorni.

Ripercorrendo l’accaduto, i cui contorni sono ancora sfumati, uno o più pacchi contenenti centinaia di mascherine sono spariti dalle riserve dell’Esercito. A confermarcelo è il portavoce di Armasuisse Daniel Reist: «Effettivamente mancavano alcune mascherine dalle nostre scorte. È stata aperta un’inchiesta. Per ovvie ragioni non possiamo fornire ulteriori dettagli». Reist parla al passato perché le protezioni sanitarie nel frattempo sono tornate al loro posto. Secondo nostre informazioni, i militari le hanno ritrovate in un locale del Municipio nel già menzionato «blitz».

Bocche cucite

Da noi contattata, la sindaca Anna Celio Cattaneo si è limitata a un «no comment» motivato dal fatto che le autorità competenti stanno ancora indagando. Al centro delle verifiche in corso, sempre secondo nostre fonti, c’è un dipendente dell’Esercito attivo in ambito sanitario nonché consigliere comunale di Monteceneri per la Lega. Raggiunto al telefono, il diretto interessato non ha confermato né smentito di aver portato lui le mascherine in Comune. Sostanzialmente, la sua intenzione era quella di metterle a disposizione della collettività, ma il loro proprietario, cioè Armasuisse, apparentemente non ne sapeva nulla.

La vicenda ha inevitabilmente anche un risvolto politico, visto il ruolo istituzionale che ricopre il diretto interessato. Era anche candidato al Municipio alle ultime elezioni, poi annullate a causa della pandemia. Cosa farà il suo gruppo? Da noi interpellato, il presidente della sezione leghista di Monteceneri Massimo Nottaris fa sapere che al momento, essendoci un’inchiesta in corso, non verranno prese decisioni o pubblicate prese di posizione.

