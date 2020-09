Un giovane studente del Liceo di Lugano 2 ed una ragazza che frequenta il Centro professionale sociosanitario di Lugano sono risultati positivi ieri al Coronavirus. In base a quanto accertato si tratta di due situazioni non connesse tra loro. Almeno uno dei contagi molto verosimilmente è avvenuto al di fuori dell’ambito scolastico. Lo comunicano il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).

L’indagine ambientale subito avviata ha confermato la bontà delle misure di protezione attuate dai rispettivi istituti, in particolare l’obbligo di portare la mascherina laddove non è garantita la distanza di un metro e mezzo fra gli allievi. È stato comunque necessario porre in quarantena alcuni compagni con cui i due giovani hanno avuto contatti stretti durante la pausa pranzo all’esterno delle sedi scolastiche.