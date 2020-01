I casi sospetti in Svizzera alla fine sono risultati negativi, ma il coronavirus 2019-nCoV sembra ogni giorno più vicino. Dalla Cina infatti è giunto in Europa, in Francia e in Germania, e nelle scorse ore l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha alzato i livelli di guardia, parlando di un «rischio globale elevato» di diffusione, ma ha invitato comunque a mantenere la calma. Il numero di morti in Cina ha superato quota 100 e le persone contagiate sono più di 4 mila. E i ticinesi, come vivono queste ore di apprensione? Sono preoccupati per il virus cinese? Sanno di cosa si tratta? Abbiamo fatto un giro a Lugano, tra dubbi e anche un po’ di confusione, per sapere cosa ne pensa la gente.