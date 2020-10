Mattinata di controlli nel Luganese, la quale ha portato a riscontrare in 3 casi l’assenza di una notifica per prestazioni transfrontaliere, mentre non sono state rilevate infrazioni nell’ambito della Legge sugli stranieri. L’operazione è stata condotta dall’Amministrazione federale delle dogane, dalla Polizia Città di Lugano, dalla Polizia Malcantone Ovest, dagli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (UIL), della Commissione paritetica cantonale (CPC) e dell'Associazione interprofessionale di controllo (AIC). Nel corso dell'operazione sono state controllate in totale 125 persone e 93 veicoli. Gli uffici preposti approfondiranno gli accertamenti in base ai dati oggi raccolti.