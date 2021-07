Gli agenti della polizia cantonale - in collaborazione con gli ispettori dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, della Commissione paritetica cantonale e dell’Associazione interprofessionale di controllo - hanno effettuato oggi un’operazione di controllo che ha interessato un cantiere attivo nel Luganese con 30 lavoratori. Da cui è emerso che non tutto era in regola.