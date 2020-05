A Lugano, il ponte dell’Ascensione è iniziato all’insegna delle polemiche e nel timore che l’osservanza delle regole di distanziamento sociale passasse in secondo piano rispetto al desiderio di ritrovarsi in compagnia a cielo aperto. «Come si possono dimenticare così in fretta i due mesi trascorsi in casa, i morti, la pressione sul sistema sanitario?», ha tuonato via social il sindaco Marco Borradori giovedì sera quando, accompagnando il post da una foto della foce frequentata da molte persone, ha avvertito: «Non ci siamo! La Città ha riaperto i parchi, le passeggiate, le aree verdi... ma se le regole di distanziamento sociale non vengono rispettate, saremo costretti a chiudere nuovamente tutto, a scapito della maggioranza della popolazione che sta affrontando questa fase 2 con prudenza e attenzione #nonandràtuttobene». Sul tema è tornato ieri anche il Partito socialista cittadino che, in un’interpellanza firmata da Raoul Ghisletta e Nina Pusterla, ha fatto presente che «per evitare un pesantissimo ritorno della pandemia e del lockdown la Città di Lugano deve essere molto reattiva e ferma».