Cordoglio a Lugano per la scomparsa di Marco Buffone, personaggio molto noto in città, già storico proprietario della fumetteria «Mandrake» (e proprio così era soprannominato) spentosi a 55 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Buffone, laureatosi nel 1988 presso la California State University di Northridge (Los Angeles), era un gran conoscitore di musica jazz ed era pure in possesso della patente di esercente: esperto nella preparazione di cocktail e long drink, non era raro vederlo dietro qualche bancone - nei locali degli amici - a preparare con creatività e passione le sue deliziose specialità ai clienti.