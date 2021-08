Circa duecento di persone si sono riunite questa sera, verso le 20.30 in piazza Riforma, davanti al Municipio di Lugano, per ricordare il sindaco Marco Borradori, deceduto ieri a causa di un arresto cardiaco. Tra loro c’è chi ha sventolato la bandiera della Lega dei Ticinesi. Presenti anche alcuni tifosi della Curva nord del Lugano che hanno inneggiato cori dedicati a Borradori, sventolando la grande bandiera del gruppo. Davanti all’edificio intanto si accumulano fiori, nastri e biglietti in segno di cordoglio.